Cucina d'autore, i 50 migliori ristoranti d'Italia: ci sono due locali pugliesi. Ecco quali

La classifica dei 50 migliori ristoranti italiani per "cucina d'autore". La classifica è stilata da 50top Italy, la guida al Made in Italy, che racchiude in elenchi le eccellenze della ristorazione del nostro Paese. Per quel che riguarda la cucina d'autore sono due le attività pugliesi premiate e sono entrambe nella stessa città.

Al primo posto un noto locale di Trastevere, nel cuore di Roma. Scorri le slide per scoprire la classifica.