Ketchup sulla pasta e pizza con l'ananas: ecco i dieci "crimini alimentari" meno tollerati dagli italiani. Scopri quali

Il cappuccino per accompagnare la pizza o la pasta? Si può (mal) tollerare ma non rappresenta un vero e proprio "reato". Ma per gli italiani esistono dei veri e propri "crimini alimentari" da imputare a turisti in vacanza nel Bel Paese e che non sono ammessi a tavola.

Purtroppo però ristoratori e esperti del settore ne hanno visto di ogni, scelte di "gusto" da far storcere il naso che sono state censite fino a diventare una classifica stilata da Bonusfinder Italia dopo un sondaggio effettuato tra 1.400 italiani di età compresa tra i 18 e i 61 anni.

Scopri quali sono i dieci crimini alimentari mal tollerati dagli italiani a tavola