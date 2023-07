Cosa fare stasera in Puglia: concerti, feste, disco. A Molfetta c'è Gigi D'alessio. Ecco tutti gli eventi in programma

Sarà un sabato sera rovente quello di oggi - 15 luglio - a causa delle alte temperature provocate da Caronte, l'anticilone africano che torna in Puglia dopo Cerbero. Intuile restare in casa, meglio trascorrere la serata all'aria aperta tra musica, concerti, discoteche. A Molfetta c'è Gigi D'Alessio e a Gallipoli prende il via l'estate del Parco Gondar. Ecco cosa fare stasera in Puglia.

Scorri le schede per conoscere tutti gli appuntamenti in calendario