Come funziona il nuovo test di medicina: le novità in sei punti

Come funzionano i nuovi test di Medicina? Le novità sostanziali, annunciate dal Ministro Maria Cristina Messa, sono tante. Le riassumiamo in sei schede, partendo dal funzionamento dei Tolc, i test che vengono svolti con anticipo e che si possono svolgere in più "occasioni". Si potrà iniziare a programmare l'accesso a Medicina già dal quarto superiore e soprattutto: vale il punteggio maggiore raggiunto in due anni. Novità che rivoluzionano l'intero mondo dell'università. Ecco come funzionano i nuovi test di Medicina.