La classifica delle migliori università al mondo: il Mit al primo posto. Le italiane: primato per il Politecnico di Milano. I risultati delle pugliesi

La migliore università al mondo è il Massachusetts Institute of Technology (Mit), per il tredicesimo anno consecutivo. Lo stabilisce la classifica per il 2025 del Qs Rankings, una delle più attendibili a livello globale. Sono presi in considerazione oltre 1.500 atenei di 106 Paesi diversi. E il parametro fondamentale che determina il posizionamento è l'occupabilità dei laureati a breve termine, la sostenibilità e la qualità degli studi. In un secondo momento, però, la Qs elabora una graduatoria divisa per materie.

Scorri le slides per leggere l'articolo