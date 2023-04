Classifica delle Regioni per consumo di alcol: nuovo incremento, si beve di più nel 2022

L’abitudine al consumo a rischio di bevande alcoliche ha riguardato nel 2022 il 15,5% della popolazione di 14 anni e più. Dopo aver registrato un trend oscillante tra il 2020 e il 2021, con un aumento tra il 2019 e il 2020 (di circa 1 punto percentuale) e poi una successiva diminuzione tra 70 il 2020 e il 2021 (-2 punti percentuali), si osserva nel 2022 un nuovo incremento che riporta la quota dei consumatori a rischio al livello del 2019 (quando era pari al 15,8%).

Lo dice il rapporto Bes dell'Istat, un report sul Benessere equo e sostenibile (Bes) in cui si presentano ogni anno i risultati di un'iniziativa che pone l'Italia all'avanguardia nel panorama internazionale in tema di sviluppo di indicatori sullo stato di salute di un Paese. E l'Istituto ha stilato una classifica delle Regioni a rischio anche per questo fenomeno.