La classifica delle migliori città italiane dove lavorare: nessuna pugliese tra le prime 40. Taranto e Brindisi in coda

In quali città italiane si lavora meglio? Non in quelle pugliesi. Il rapporto realizzato dalla Fondazione Aidp, con la collaborazione di Isfort e la supervisione di Nadio Delai, presidente del comitato scientifico di Aidp, spiega in quali città in Italia la condizione del lavoro è buona, sufficiente o insufficiente. I 110 capoluoghi di provincia sono stati inseriti in tre fasce diverse: verde, gialla e rossa. E nella prima fascia, quella delle migliori città per lavorare, non c'è neppure una pugliese.