Classifica dei lavori più richiesti nei prossimi anni

Primo maggio, festa dei lavoratori: viene celebrata questa giornata di ogni anno in molti paesi del mondo, per ricordare tutte le lotte per i diritti dei lavoratori. In un mercato del lavoro sempre in evoluzione, è importante essere informati su quali siano le professioni più richieste nel 2023 e sulle tendenze future. Ecco allora, secondo Confartigianato, quali sono i lavori più richiesti in Italia.