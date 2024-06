Sono due le capitali italiane del divertimento e - senza alcuna sorpresa - si tratta di Roma e Milano. La classifica legata alla movida, che tiene conto del numero di bar, risotranti, hotel e discoteche, è stata stilata da BonusFinder Italia.

Scorri le slides per leggere la classifica

N.B. Sono state prese in considerazione soltanto le prime 50 città in Italia per numero di abitanti.