Le 10 città italiane nelle quali si tradisce di più durante questa estate: c'è una pugliese

In estate si tradisce di più. E lo si fa, spesso, anche in vacanza. Lo studio di Ashley Madison, la società americana - attiva anche in Italia - attiva negli incontri tra gente sposata, va in questa direzione e spiega cosa succede in estate. E dove, soprattutto. E tra le prime 20 città per numero di tradimenti e incontri tra sposati, c'è anche una città pugliese.