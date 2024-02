Chiara Ferragni promuove un hotel sui social e lo affonda. La proprietaria: «Abbiamo dovuto rimuovere il post». L'esperto: «Ormai è radioattiva per i brand»

Fino a qualche tempo fa trasformava in oro tutto quello che toccava, ma ora (l'ex?) Re Mida Chiara Ferragni sembra sortire effetti opposti. Possibile che in poche settimane quello che era il sogno per ogni brand, ovvero essere menzionato dalla regina degli influencer, ora sia diventato un boomerang che porta solo odio e una pioggia di insulti?