Capodanno, guida per il cenone: niente smartphone e non si parla di politica. Dress code: abito scuro. Tutti i consigli

In una serata come Capodanno il vero problema, per usare una metafora calcistica, è quale tattica adottare. Le formazioni possono cambiare e qui l’incognita è dove tirare per fare goal. In termini di successo conviviale, naturalmente. Correre all’attacco o in difesa? Verrebbe da rispondere “dipende da chi abbiamo davanti”. In entrambi i casi si può vincere ma conviene non dimenticare che la conversazione di Capodanno può nascondere dei tranelli.