Anticiclone africano, è caldo record: temperature anomale ancora per 10 giorni. Le previsioni meteo in Puglia

Caldo anomalo e temperature sopra la media stagionale. L'anticiclone africano Zeus arriva in Italia. Questa circolazione atmosferica, secondo gli esperti, si riflette sull'Italia mettendo in pausa l'inverno. Secondo le previsioni, per almeno i prossimi 10 giorni, dovremmo fare i conti con giornate soleggiate con cielo poco nuvoloso. Clima mite anche in Puglia: secondo le previsioni meteo soprattutto il weekend sarà all'insegna del sole e temperature in aumento.

Scorri le slide