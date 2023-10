Arriva il ciclone "Medusa", da prossima settimana pioggia, vento e neve ma non in Puglia. Le previsioni meteo

Caldo addio, arriva il Ciclone Medusa: cambia il meteo nei prossimi giorni a causa di profondo vortice ciclonico che provocherà una potente burrasca atlantica in grado di innescare una fase di maltempo caratterizzata da vento, temporali e neve in montagne con un conseguente drastico calo delle temperature che torneranno ad essere in linea con il periodo. Ma quando arriva l'autunno in Puglia? Leggi le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Scorri le slides