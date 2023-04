Brindisi-Cavese: i biancazzurri vogliono "garantirsi" lo spareggio, i campani possono festeggiare già oggi. Tutte le combinazioni possibili

Brindisi-Cavese, un occhio al campo e uno al regolamento. Come funziona in caso di arrivo a pari punti? E cosa succede se oggi dovesse vincere la Cavese? Tutte le domande dei tifosi biancazzurri e dei semplici appassionati alla vigilia della partita dell'anno, con oltre 7mila spettatori al Fanuzzi. Gli scenari e le possibilità, la guida per vivere i 90 minuti più belli e importanti del campionato.