Bonus Luce e Gas: ecco come ridurre la spesa delle bollette

I Bonus sociali, detti anche Bonus Luce o Elettrico e Bonus Gas, sono importanti agevolazioni pensate per aiutare le famiglie in difficoltà a pagare le bollette, garantendo uno sconto sull’importo totale da pagare. Nel corso del 2022, come risposta alla crisi energetica, i Bonus Luce e Gas sono stati potenziati con un importo integrativo e con una modifica dei requisiti d’accesso, per ampliare la platea di beneficiari. L’Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it ha analizzato l’incidenza dei Bonus sulle bollette evidenziando come, nel 2022, abbiano inciso fino al 64% sull’importo totale da pagare. Nel 1° trimestre del 2023, inoltre, lo sconto arriva ad un massimo di 776 euro.