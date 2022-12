Il bon ton del Natale: come comportarsi a tavola durante pranzi e cene. Le regole da seguire

La parola Natale deriva dal latino natus più il suffisso –alem che indica appartenenza. Vi siete mai chiesti perché si fanno gli auguri a Natale? Perché ogni nascita è un augurio per cui, per tradizione, il giorno di Natale è la ricorrenza cristiana della nascita di Gesù. E il 25 dicembre ha una forza unica, un calore e un profumo che non è mai mutato.

Un tempo i colori del Natale erano solo il rosso, colore dell’allegria, con il verde, , colore della vita. Adesso Natale è diventato argento, viola, fucsia, blu…insomma, tutto il pantone viene adottato ma il mio consiglio è scegliere un solo colore dominante alla volta e non un’insalata.