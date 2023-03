Barletta-Casarano match clou, Brindisi non molla, Nardò vuol rialzarsi / Il termometro

Nove giornate alla fine di un torneo avvincente e incerto. La serie D emoziona e coinvolge, da sempre. Chi la spunterà alla fine? Chi guadagnerà il professionismo? La Quarta Serie nazionale, è risaputo, è il campionato più difficile di tutti. Lo dicono gli stessi addetti ai lavori. Vince una sola squadra, serve arrivare primi, il resto non conta. Il girone H è apertissimo con cinque pugliesi che tentano l'aggancio alla Cavese capolista con 50 punti che, va ribadito, è in vetta dalle prime giornate e non ha nessuna voglia di farsi raggiungere.