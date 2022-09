Il 2023 sarà l’anno dei cantieri del Pnrr. Una sfida importante per il Comune di Bari che ha candidato e ottenuto finanziamenti per milioni di euro. Progetti che modificheranno radicalmente la città, dal servizio di trasporto pubblico “Brt”, il bus rapid transit (quattro linee dirette che collegheranno le periferie al centro con bus elettrici) agli otto asili nido fino ai restyling di tre lungomare (Bari Vecchia, Santo Spirito e il Faro), al nodo verde della stazione (100 milioni di euro) e il parco Costa Sud (75 milioni di euro). È l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso, a spiegare cosa accadrà nei prossimi tre mesi e poi per tutto il 2023.

Nelle prossime settimane sono attesi tre cantieri nuovi: i due per la realizzazione della fogna bianca a Carbonara e al San Paolo e l’avvio del progetto “Strada per Strada” finanziato con 5 milioni di euro dalla Regione Puglia. In elenco c’è il rifacimento di 24 strade distribuite nei cinque municipi, con arterie importanti come via Capruzzi, via Gentile, via Crispi, viale Orazio Flacco, via Camillo Rosalba, corso Alcide De Gasperi, via Capitaneo. Non è detto però che si riuscirà a rifare tutte e 24 le strade.



Ma come detto la sfida più grande sarà quella del 2023 con l’avvio di tutti i cantieri, non solo quelli finanziati con fondi Pnrr: il tanto atteso Piano periferie del San Paolo, da sette milioni e mezzo di euro, il piano periferie del rione Libertà, i nuovi lungomare di Santo Spirito, Bari Vecchia, San Cataldo, i cui progetti esecutivi sono quasi pronti. Ed ancora gli otto asili nido finanziati in totale con 16 milioni di euro.