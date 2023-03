Bari, patto per un gran finale: il sogno A può ancora avverarsi

Serve l’apporto di tutti

Da Matino a Morachioli, passando per Benali, Ceter, Esposito, Molina, Bellomo e Mallamo. Finendo con Dorval, quasi sempre in campo nella parte centrale del torneo e con Zuzek e Scheidler, chiamati in campo dal primo minuto nella sfida di Terni. Il Bari ha bisogno di tutti per arrivare quanto più in alto possibile e cercare di dare la spallata negli eventuali playoff. Il mercato di gennaio è servito per rendere ancora più competitiva una rosa che nella prima parte ha visto elementi utilizzati con il contagocce sostituti da gente esperta con alle spalle campionati di Serie B vinti e giovani di prospettiva.