Alberto Pittarello aveva premeditato di uccidere Sara? Le ferie, la telefonata alla suocera. Oggi recuperato il suo furgone: forse dentro c'è il suo cadavere

Lui si era preso un giorno di ferie, proprio il giorno in cui l'ha uccisa. Quella mattina poi ha chiamato la sua ex suocera per informarsi su chi c'è a casa. Sono troppi i dettagli che fanno pensare a un premeditazione: secondo gli investigatori Alberto Pittarello aveva un piano per uccidere Sara Buratin, l’ex compagna madre di sua figlia di 15 anni, che aveva deciso di lasciarlo andando a vivere dalla madre vedova. L'omicidio è avvenuto in casa a Bovolenta, in provincia di Padova.