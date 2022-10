Al via stasera "Il Collegio" su Rai due. Quattro i pugliesi: dal batterista al dj, ecco chi sono i concorrenti

C'erano un salentino, un barese e un tarantino: non è l'inizio di una barzelletta, ma la composizione del cast della trasmissione televisiva "Il collegio", che parte questa sera su Rai 2. E i giovani concorrenti pugliesi sono ben quattro su venti. Per conoscerli basterà sintonizzarsi questa sera alle 21.20 su Raidue. La seconda puntata già domani. Dalle settimane successive l’appuntamento sarà una volta a settimana, il martedì. In tutto, 8 puntate.

Il programma

Per la prima volta, in questa settima edizione, i collegiali verranno catapultati nel 1958, epoca in cui l'Italia solleva la testa dopo la guerra mondiale. Ragazzi e ragazze avranno l'occasione di rivivere gli anni '50, un periodo di grandi trasformazioni per il nostro Paese: inizia proprio allora, infatti, il boom economico e la spinta della produzione industriale richiede sempre più figure specializzate. Viene inaugurata l'Autostrada del Sole e "Volare" vince a Sanremo. La voce narrante della trasmissione è quella di Nino Frassica.

I concorrenti pugliesi:

Tra i protagonisti dell'edizione 2022 compariranno Tommy Miglietta, 14 anni, di Lizzanello, già noto nel Salento (e non solo) per essere un batterista di talento, già nominato Alfiere della Repubblica dal presidente Mattarella.

Oltre a lui ci saranno Davide Di Franco, 16 anni di Bisceglie (Bat); Apollinare Manfredi, 14 anni di Palagiano (Ta); Samuele Rosica, 14 anni di Bitonto (Ba).