Airbnb: le 18 migliori destinazioni per lo smart working. Dalla Thailandia a Lisbona: c'è una città pugliese

"Vivi e lavora ovunque" è la campagna di Airbnb, la nota compagnia che gestisce milioni di case per brevi periodi di affitto, per lo smart working. In sostanza, Airbnb ha messo nero su bianco e promuoverà gli accordi con alcuni Comuni, per stilare una lista delle venti migliori città per poter lavorare a distanza. «Nei prossimi mesi - annuncia l'azienda -, Airbnb collaborerà attivamente con ogni destinazione per creare un hub su misura per ogni località. Questi siti mostreranno alcuni dei migliori alloggi a livello locale per soggiorni a lungo termine, fornendo al contempo un link alle informazioni importanti fornite dalle destinazioni partner in merito ai requisiti di ingresso e alle politiche fiscali, ove applicabili. Parallelamente, Airbnb collaborerà con le destinazioni per realizzare campagne educative volte a promuovere l'ospitalità responsabile e le modalità di viaggio dei lavoratori a distanza».

Ecco quali sono le mete, tra cui spicca una città pugliese. Scorri le schede per scoprire tutto su questa iniziativa.