L'affitto breve in Puglia conviene anche con l'aumento delle tasse: si guadagna di più rispetto alla locazione lunga. Le simulazioni

L'affitto breve conviene comunque. Conti alla mano neppure l'aumento della cedolare secca dal 21% al 26% per chi affitta per periodi brevi più di un appartamento, scoraggia il sistema delle casa vacanze. L'ultimo aumento delle tasse annunciato dalla ministra al Turismo, Daniela Santanché, che l'aliquota arrivi al 26% solo se l'affitto breve (per periodi inferiori a 30 giorni) riguarda «più di un appartamento». Saranno salvi dunque i piccoli proprietari (chi affitta una casa al mare, ad esempio, per arrotondare), ma non chi fa degli affitti brevi un vero e proprio business (leggasi Airbnb). E sembra andare in questa direzione anche l'altro chiarimento del governo: «qualora siano destinati alla locazione breve più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta ovvero nel caso in cui non sia esercitata l'opzione» per l'applicazione della cedolare secca, «la ritenuta si considera operata a titolo di acconto».