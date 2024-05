Il recente problema del 730 inviato senza la ricevuta è l'ultimo di una serie di disservizi legati alla nuova dichiarazione dei redditi precompilata del 2024. Dopo l'invio del 730, infatti, molti utenti segnalano che la ricevuta rimane in uno stato di “elaborazione” prolungato. In molti hanno sollevato preoccupazioni riguardo a come procedere dopo l'invio, poiché la mancata elaborazione della ricevuta impedisce anche la possibilità di annullare il 730 già inviato. Vediamo cosa sta succedendo e come affrontare la situazione.