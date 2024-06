Questa settimana presentiamo i più recenti lavori di artisti che utilizzano il fumetto per costruire la struttura di una realtà alternativa, immaginaria: Juta ci racconta un gatto che (non) vive nell’immaginazione collettiva, mentre Alessandro Bilotta prosegue con il racconto di Alceste Santacroce, il dandy che attraversa incessantemente le strade di una Roma tutta mentale.



Juta, “Gatto Pernucci”, Coconino Press-Fandango



“Surreale” si dice di situazione che travalica la realtà. Oltre il reale è Gatto Pernucci, essere certamente felino ma più propriamente felinoide, visto che guardandolo viene da pensare a un gatto, ma un gatto non è del tutto: gli mancano le zampe, le orecchie e la coda, per dire. Ha però quattro vibrisse e una bocca, nonché due occhi decisamente espressivi. La forma è quella di un salsicciotto, o se si preferisce quella di un parabordo da barca. Nonostante la sua morfologia, si sposta nello spazio senza problemi, mangia regolarmente (predilige soprattutto gli spaghetti, in quantità di 150 grammi) e guida la moto. Ama fare certe cose, ad esempio tuffarsi e nascondersi, ma non è detto che questi piaceri siano duraturi. Si stabilisce per dei periodi presso comuni mortali, anche in questo caso senza regole fisse. Giocando a esistere, potremmo dire. Ma il gioco misterioso ha il potere di coinvolgere gli altri, di fargli passare il tempo con il pensiero di quel non-gatto, comprandone gli innumerevoli oggetti di merchandising nel frattempo acquistabili ovunque.

Poi un giorno Gatto Pernucci muore. Non è spoiling: il fumetto si apre proprio così, con l’esposizione della non-salma in un luogo altrettanto surreale per questo genere di situazioni, cioè un campo di basket al coperto. Stanno tutti male i tanti convenuti, ciascuno con il suo spicchio di ricordo di Gatto Pernucci, un salsicciotto (forse parabordo o forse peluche) che c’era nella vita di tutti, in forma di essere impossibile, che succhiava 150 grammi di spaghetti e guidava la moto e a volte diventava un palloncino. Ah, dimenticavo: lo ha inventato Juta, un trentenne di San Marino, che disegna e scrive come se avesse introiettato i fumetti splatter anni 80 di Massimo Mattioli, l’antico Minus di Marcello Jori e le atmosfere del cartoon di “South Park”, fingendo di tranquillizzare il lettore con un viraggio pastello dei colori. Se avete un gatto e non gli avete ancora dato un nome, ecco da Juta un ottimo suggerimento.



Alessandro Bilotta (storia), Sergio Ponchione (disegni), “L’odio come cura di bellezza – Eternity vol. 5”, Sergio Bonelli Editore