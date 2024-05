È l’ultimo in ordine di tempo, ma si candida già a essere il più pirotecnico e rumoroso di sempre, il pezzo pregiato della galleria di ricorsi e impugnazioni. Il possibile (molto probabile) conflitto davanti alla Corte costituzionale tra governo e Regione Puglia su Servizio idrico, Acquedotto pugliese e acqua pubblica sarà lo scontro definitivo, il punto di massima suspense e audience: la materia è centrale e gli effetti prodotti di strategica importanza (comunque vada). In ballo c’è una legge regionale, non la prima volta: negli ultimissimi anni la Corte Costituzionale ha dovuto decidere su Piano casa, ricci di mare, Piano paesaggistico, videosorveglianza nelle Rsa, parcheggi lungo la costa, prestazioni odontoiatriche, proroga del Consiglio regionale, tumore del colon-retto, sequenziamento dell’esoma, cimiteri e forni crematori, psicologo di base, ricostruzione post xylella, idrogeno ed eolico, liste d’attesa e via elencando. Leggi regionali bocciate, promosse o corrette. Corsi e ricorsi (alla Consulta), in una eterna partita a scacchi tra centro e periferia, tra Regione Puglia e governi (non solo quest’ultimo), una grande guerra di posizione dai confini slabbrati e indefiniti: dove finisce il vaglio sulla legittimità costituzionale e comincia la polemica politica? Dove dovrebbe arrestarsi il potere legislativo della Regione per non invadere le competenze del legislatore nazionale? Fino a che punto l’uno e l’altra forzano la mano per provocare, pungolare, vellicare gli umori delle tifoserie o tutelare interessi governativi?

Qualcuno sbaglia misura, o l’errore è semplicemente di tutti. Che ci sia, poi, una falla nel sistema è evidente: la riforma del titolo V della Costituzione, la pasticciata spartizione di competenze tra Stato e Regioni, ha amplificato le storture. Ora l’Autonomia differenziata, prevista da quella riforma, non aiuterà. E il conflitto continuerà a essere la misura di tutte le cose, triturate nel merito senza pietà e nell’incertezza del diritto. Che si tratti di acqua, prevenzione sanitaria o edilizia.