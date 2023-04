Le divergenze parallele dal Fas al Fsc

Prendete, per esempio, Giulio Tremonti e Nichi Vendola: era il 2010-2011. «La Puglia è come la Grecia», smitragliava il ministro dei conti berlusconiano, a proposito del deficit sanitario regionale e alludendo al default ellenico. «La spesa delle risorse è come dentro una tenaglia», rimbeccava poi il governatore-poeta, chiedendo di sbloccare la quota del Fas. Muro contro muro. Qui, intanto, da sbloccare c’è un ricordo: il Fas, appunto. Fondo aree sottoutilizzate, risorse di coesione nazionali, terreno di aspre contese tra governi e Regioni meridionali. Il Fas in quegli anni era una specie di litania: dateci il Fas, col Fas possiamo cambiare le sorti del Sud, il Fas scippato per le quote-latte del Nord. Da un decennio il Fas ha un erede: si chiama Fsc, Fondo per lo sviluppo e la coesione, in queste settimane nuova materia d’attrito, sempre tra centro e periferia. La sostanza però non cambia: fondi statali, con criteri e tempistiche di spesa più elastici rispetto alle risorse comunitarie, rifugio (anche) per i preziosi “progetti sponda”.

Anche con il Fsc c’è l’eterno ritorno delle solite divergenze: governo contro Regione, neo-centralismo di là e spesa delocalizzata di qua. La storia politico-istituzionale è fatta, in fondo, di paralleli: il duello Tremonti-Vendola, o anche tra Matteo Renzi e Michele Emiliano. Difficile dimenticare il tira, molla, strappa, ricuci tra i due sul “Patto Puglia” del 2016: il motore finanziario era proprio il Fsc (2 miliardi). Ora ci sono il fuoco e fiamme di Emiliano per i 4,5 miliardi di Fsc, e il glaciale ministro Raffaele Fitto che sceglie di raggruppare tutte le risorse, Pnrr compreso, in un unico calderone di spesa coordinata centralmente. Come se ne esce? E chi lo sa. O forse no: alla fine, Vendola nel 2011 ottenne l’agognata fetta del Fas. «La politica è più forte quando ricerca risposte efficaci», disse dopo l’accordo col ministro degli Affari regionali, entrambi sorridenti e soddisfatti davanti ai flash. Quel ministro era proprio Fitto: a volte persino le più irriducibili divergenze sanno come diventare convergenze.