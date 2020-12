L'Italia è in zona rossa, ma si può uscire per andare a trovare amici e parenti. Ecco le regole

Da oggi l'Italia è in zona rossa e ci rimarrà fino al 27 dicembre. Dal 28 al 30 dicembre sarà la volta della zona arancione, per ritornare in rosso dal 31 dicembre fino al 3 gennaio; il 4 ancora arancione e poi rosso il 5 e il 6. Insomma, un lockdown a singhiozzo per tenere a freno il virus, si spera. La zona rossa non impedirà però tutti gli spostamenti e la possibilità di recarsi a far visita ad amici e parenti. Ecco tutte le regole.

Gli spostamenti sono consentiti solo per ragioni lavoro, salute, necessità e tra questi rientra l'assistenza ad una persona non autosufficiente; si potrà rientrare nella propria residenza, nel domicilio o nell'abitazione in cui ci si ritrova abitualmente con il partner e anche nelle seconde case; si potrà andare a fare la spesa e a messa oltre che in farmacia e dal tabaccaio; ci si potrà recare a casa di amici e parenti (in due, ma nel totale non sono contati gli under 14 e le persone disabili); bar e ristoranti chiudono dalla vigilia di Natale per riaprire il 7 gennaio; è consentito solo il servizio a domicilio o l'asporto. Restano aperti gli autogrill lungo le autostrade e i bar in stazioni e aeroporti; i negozi aperti sono: supermercati, alimentari, parrucchieri, barbieri, tabaccai, farmacie, parafarmacie, librerie, edicole, fiorai, negozi di giocattoli e abbigliamento sportivo, tabacchi e ferramenta, lavanderie e negozi per animali.



E, ancora, si potrà uscire per fare una passeggiata vicino casa con la mascherina e fare attività sportiva da soli, sarà necessaria l'autocertificazione per gli unici spostamenti consentiti, vale a dire quelli per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità o per tornare alla propria residenza o domicilio.

Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio 2021 è anche consentito lo spostamento verso la seconda casa se ubicata nella stessa regione, una sola volta al giorno e in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le 22, e nei limiti di due persone oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Stessa regila, come scritto prima, vale anche per chi vuol recarsi in casa di amici o parenti. Questo vuol dire che oggi e nel giorno di Natale, a Capodanno e in tutti gli altri ricandenti nella zona rossa è possibile invitare in casa non più di due persone, familiari o amici, a cui possono aggiungersi i loro figli sotto i 14 anni o persone disabili.



Nelle faq altri due chiarimenti da parte del governo: il primo riguarda la possibilità, nei 10 giorni rossi, di poter andare a trovare amici e parenti anche in un comune diverso da quello di residenza, purché sempre nella stessa regione e nel limite massimo di due persone. Il secondo riguarda invece i piccoli comuni sotto i 5mila abitanti: nei giorni indicati con l'arancione durante le feste di Natale (28-29-30 dicembre e 4 gennaio) sarà possibile per chi vi risiede spostarsi sempre però entro i 30 km dalla propria residenza e senza andare verso i capoluoghi di provincia. Un chiarimento per consentire a tutti coloro che abitano nelle zone confinanti di non rimanere tagliati fuori dalla possibilità di incontrare persone che abitano in un paese a pochi chilometri ma in un'altra regione. Non è invece mai consentito andare a trovare i genitori che sono in buona salute e vivono in un'altra regione, così come non sono consentiti spostamenti per turismo extraregionali tra il 21 dicembre e il 6 gennaio.

