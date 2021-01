Arancione nel weekend. E la Puglia resta a rischio

Un giorno di zona arancione, due di zona rossa. E poi chissà. Per le regole sugli spostamenti e sulle aperture quella che inizia oggi è forse la settimana più complicata da quando è stato ideato il modello dei colori per differenziare le aree italiane a seconda del livello di rischio contagi da coronavirus. Il governo sta studiando in queste ore le modalità da mettere in atto nei giorni immediatamente successivi alle festività, rivedendo tra l'altro i criteri per definire il livello di rischio. Di certo c'è che, alla luce della risalita dei contagi, la Puglia rientra tra le Regioni da tenere d'occhio.



La scadenza del decreto natalizio, al momento prevista il 6 gennaio, potrebbe essere prorogata con un'ordinanza del ministro della Salute. Ma non è l'unica ipotesi in campo. Il governo pensa a un provvedimento ponte tra il 7 e il 15 gennaio. Le proposte sono due: quella di mantenere in vigore le misure vigenti fino al 15 gennaio (arancione nei feriali e rossa nel weekend), data di scadenza dell'ultimo Dpcm, oppure di tornare in zona gialla per il 7 e 8 gennaio, per poi passare alle misure della fascia arancione il weekend del 9 e 10 e, successivamente, sulla base del monitoraggio, assegnare le fasce per la settimana seguente.

Sul tavolo delle modifiche finiscono anche i parametri: tra le proposte c'è quella di rivedere in funzione più restrittiva l'indice Rt, uno degli indicatori d'allarme che fa scattare le fasce per le regioni. In particolare, la soglia di Rt che fa scattare la fascia arancione sarebbe abbassata a 1 (invece dell'attuale 1,25) mentre per la fascia rossa basterebbe il raggiungimento di un Rt pari a 1,25 (invece dell'attuale 1,50). La Puglia, con l'Rt pari a 1, è a forte rischio.

Sembra ormai certo che nel weekend del 9 e 10 gennaio in tutta Italia saranno in vigore almeno le misure previste per la zona arancione, che potrebbe invece diventare rosse se ci fosse un accordo con le Regioni. Tra le misure ipotizzate ci sono anche le chiusure di bar e ristoranti anche a pranzo, ma aperti solo per la vendita da asporto. È invece quasi certo che al 7 gennaio e fino al 15 verrà consentito lo spostamento tra le regioni solo per ragioni di necessità, così come il divieto di ospitare a casa più di due parenti o amici, minori di 14 anni esclusi.

Così come già stabilito prima di Natale, dopo quattro giorni di zona rossa oggi si torna intanto in zona arancione: per la sola giornata odierna, sarà possibile uscire senza limitazioni ma all'interno del proprio comune. Non sarà necessaria l'autocertificazione, che però tornerà utile a partire dalle 22, quando scatterà come sempre il coprifuoco. In quel caso, si potrà uscire solo per motivi di lavoro, salute, estrema necessità e urgenza. I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, saranno aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario. Sono aperti tutti i negozi, così come parrucchieri, barbieri e centri estetici.

Si potranno inoltre effettuare spostamenti al di fuori del proprio comune per fare visita a parenti e amici ma sempre all'interno della propria regione, è consentito spostarsi fuori dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, percorrendo una distanza non superiore a 30 chilometri e senza recarsi nel capoluogo di provincia. Resta comunque possibile, così come valeva già per la zona rossa, spostarsi tra comuni per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o l'affidatario o per condurli in casa propria.

Domani e mercoledì, ossia vigilia e giorno dell'Epifania, si torna alla zona rossa, con norme molto più rigide per evitare il pericolo-assembramenti nei giorni di festa. Anche alla Befana, quindi, bisognerà seguire le stesse regole osservate per Natale e Capodanno: all'interno delle zone rosse è vietato qualsiasi spostamento, sia all'interno del proprio Comune che fuori. Le eccezioni, che dovranno essere messo nero su bianco sull'autocertificazione, riguardano come sempre motivi di lavoro, di salute o di estrema necessità. Nei giorni di zona rossa potranno rimanere aperti i supermercati e i negozi di beni alimentari e di prima necessità, ma anche farmacie e parafarmacie, così come le edicole, le tabaccherie, le lavanderie, i parrucchieri e i barbieri. Rimarranno aperti anche se si trovano dentro i centri commerciali, con gli altri negozi che invece resteranno chiusi. Anche in questo caso bar e ristoranti saranno aperti solo per l'asporto fino alle 22 e per le consegne a domicilio senza limiti di orario. È consentito praticare attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva all'aperto, ma solo in forma individuale.

