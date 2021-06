Ruspe a Montalbano, nella Piana dei monumentali: abbattuti 12 ulivi secolari infettati dalla xylella

Le ruspe sono entrate in azione poco dopo le 7. Per lunghi ed interminabili minuti, nel cuore della Piana dei Monumentali, a Montalbano, si è sentito solo il rumore delle motoseghe e degli escavatori in movimento. Sotto i colpi dei caterpillar, in contrada Spetterrata, sono caduti in serie 12 ulivi plurisecolari, qualcuno anche censito come “Bene da tutelare”, in virtù della legge regionale 14/2007. Anche loro, purtroppo sconfitti dalla

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati