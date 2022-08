Xylella, la Regione ha approvato i criteri di ripartizione, per i danni causati negli anni 2018 e 2019

La Regione Puglia ha approvato i criteri di ripartizione, nell'ambito del Fondo di solidarietà nazionale, delle risorse assegnate dal ministero delle Politiche agricole per i danni causati da Xylella fastidiosa per gli anni 2018 e 2019. Ora le pratiche già lavorate potranno essere messe in pagamento. Si tratta di circa 8.600 domande di indennizzi pervenuti dai territori di Lecce, Brindisi e Taranto. L'obiettivo della Regione è versare tutti i rimborsi entro la fine dell'anno.