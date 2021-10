Xylella, pronto il portale per il monitoraggio dell'infezione: «E' accessibile a tutti»

Un portale per monitorare costantemente l'avanzamento della Xylella. Il Servizio fitosanitario della Regione Puglia ha realizzato un nuovo strumento per comunicare l'attività svolta per controllare il territorio e contenere la diffusione di Xylella fastidiosa in Puglia. Il “cruscotto”, da oggi disponibile sul sito web emergenzaxylella.it, è stato messo a punto con il supporto di Innovapuglia e rappresenta in maniera semplificata i dati risultanti dalle attività di monitoraggio dell'Agenzia regionale Arif.

L'annuncio dell'assessore

«Da oggi l'attività di sorveglianza e di controllo della diffusione della Xylella nella nostra Regione - commenta l'assessore all'Agricoltura, Donato Pentassuglia - è accessibile a tutti. Il cruscotto consente di monitorare, attraverso un aggiornamento costante e puntuale l'andamento dell'infezione nella nostra Regione e di rendere chiaro e comprensibile, soprattutto ai cittadini, lo stato dell'arte nella lotta alla Xylella. Lo strumento informativo ha anche la funzione di dare conto dell'avanzamento del Piano annuale di azione anti-Xylella e di valutarne l'efficacia. Infatti, chiunque potrà visionare, per ciascun territorio sottoposto a sorveglianza, la superficie del territorio ispezionato, il numero dei campioni prelevati e analizzati, il numero delle piante risultate positive alla Xylella, e quelle abbattute, anche nel raggio dei 50 metri».