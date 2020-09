Xylella, tre nuovi focolai e altre 40 piante colpite. L'allarme di Coldiretti: «Velocità impressionante»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono 3 i nuovi focolai d'infezione da Xylella fastidiosa in agro di Fasano (Brindisi), con l'allarme rosso per la Piana degli Ulivi Monumentali, ormai pesantemente sotto attacco del batterio». Lo comunica Coldiretti Puglia , «sulla scorta dei dati diffusi da InfoXylella sul ritrovamento di 40 piante infette, quasi tutte ulivi monumentali, di cui 38 ulivi e 2 lavande tutte in zona contenimento: nel dettaglio 2 a Cisternino , 14 a Fasano e 23 ad Ostuni (Brindisi); e 1 a Locorotondo (Bari)». «La numerosità delle infezioni riscontrate a Fasano e Ostuni, come già avvenuto a Carovigno - spiega il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia - disegnano uno scenario oscuro, già visto a Oria Francavilla . Intervenire tempestivamente è un richiamo che abbiamo ripetuto quasi ossessivamente in questi anni, per non mandare in fumo l'enorme patrimonio olivicolo, economico e paesaggistico della Puglia».LEGGI ANCHE Il "cuore" del Salento continua a bruciare: distrutti altri 500 ulivi La Xylella «è certamente la peggior fitopatia che l'Italia potesse conoscere - denuncia Coldiretti Puglia - che 'cammina' ad una velocità impressionante, considerato che in 6 anni il danno del patrimonio olivetato ha superato 1,6 miliardi di euro».