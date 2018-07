I musicisti della Scala di Milano suonano per gli ulivi: nasce la onlus che vuole lottare contro la xylella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un concerto tenuto da musicisti della Scala di Milano per richiamare l’attenzione sul flagello xylella. Il 21 luglio in un uliveto di Tiggiano, nel Basso Salento, al tramonto, si terrà il concerto di un’orchestra da camera composta dai cameristi del Teatro La Scala di Milano. È un evento che punta a richiamare l’attenzione sul problema della xylella e a raccogliere fondi da mettere a disposizione della ricerca. L’iniziativa è di “Save the Olives”, un’organizzazione no profit che è stata presentata ufficialmente a Palazzo Adorno, sede della Provincia di Lecce. L’associazione è nata per cercare di concentrare forze e iniziative messe in campo nella lotta alla xylella. Presieduta da Agostino Petroni, giovane imprenditore di Andria, ne fanno parte agronomi, artisti, agricoltori, imprenditori, ingegneri, studenti, ricercatori e gente comune. «Tutti accomunati dall’amore per il proprio territorio», è stato spiegato in conferenza stampa.La sede ufficiale della nuova associazione sarà a Tricase. A Palazzo Adorno è stato mostrato anche il logo associativo realizzato dall’agenzia di comunicazione Wake up di Barletta, che curerà la comunicazione dell’organizzazione. Tra coloro che hanno già aderito alla nuova associazione anche alcuni artisti, fra cui l’attrice Helen Mirren e suo marito Taylor Hackford, che sul tema della Xylella sono particolarmente attivi avendo già più volte lanciato appelli alle istituzioni. «Purtroppo la xylella è tutt’altro che un’invenzione, come sostengono ricercatori di Cnr e Chieam - ha sottolineato Agostino Petroni -. Siamo lontani dalla politica e dalle polemiche, non crediamo alle idee di cospirazione. Crediamo solo che questo problema sia enorme e che vada affrontato con la giusta determinazione, facendo una corretta informazione e affidandosi al mondo scientifico». La conferenza stampa di presentazione dell’associazione si è tenuta alla presenza, fra gli altri, del presidente della Provincia di Lecce, Antonio Gabellone, del sindaco di Tiggiano, Ippazio Morciano, e del sindaco di Tricase, Carlo Chiuri, che ha messo a disposizione di “Save the olives” un locale, diventato la sede ufficiale dell’onlus.