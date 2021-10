Mille piante infette nella Piana dei monumentali di Ostuni. Linea dura della Regione: «Dobbiamo abbattere per salvare gli altri ulivi»

Il piano d’azione anti-xylella messo a punto dall’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, nella aree in cui la propagazione della fitopatia non è massiccia, ruota soprattutto attorno a tre azioni fondamentali: monitoraggio massiccio per rilevare i positivi, delimitazioni dell’area colpita e abbattimento delle piante malate, anche oltre il raggio di 50 metri previsto dall’Unione Europea, per prevenire l’avanzata del contagio....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati