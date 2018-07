Xylella, il Governo prepara un piano per contrastarla. Oggi il ministro tra gli ulivi malati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro dell’Agricoltura, Centinaio, è da stamane in Puglia per una serie di sopralluoghi nelle campagne e per un vertice sull’emergenza xylella. Obiettivo: rendersi conto di persona di quanto sia drammatica la situazione vissuta dai territori colpiti dalla batteriosi da quarantena, che da un lustro imperversa indisturbata divorando migliaia di di ulivi.Il ministro è arrivato a Brindisi alle 9.30 e da l’, accompagnato dal presidente della Regione, Emiliano, si è recato a Cannole, in provincia di Lecce, località “Anfiano”, dove ha visitato un uliveto infetto e i progressi delle piante dopo il trattamento con la cura “Scortichini” del Crea. Subito dopo sarà a Presicce, nei campi sperimentali dell’imprenditore Giovanni Melcarne, dove si coltivano e si “studiano” le piante resistenti alla xylella. Previsti anche passaggi veloci, ma solo in macchina, tra i Comuni di Taviano e Matino. Ad accompagnare il ministro anche i funzionari dell’Osservatorio fitosanitario regionale, dall’assessore regionale all’Agricoltura Leonardo Di Gioia e dal direttore del Dipartimento all’Agricoltura Gianluca Nardone. «Basta con i ritardi fin qui accumulati, in autunno il Governo presenterà un piano di azione contro l’epidemia di xylella», ha detto il ministro in un’intervista rilasciata a Quotidiano.