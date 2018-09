Xylella, il grido di dolore dei frantoiani «È giunta l'ora di sostenere anche noi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla vigilia delle nuove audizioni fissate per domani (ore 14) presso la Commissione Agricoltura, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla diffusione della Xylella fastidiosa nella regione Puglia, i frantoiani salentini lanciano un nuovo grido di dolore, mettendo nero su bianco le loro richieste. L'obiettivo è quello di fare squadra, facendo sintesi delle istanze, in un documento unitario da sottoporre all'attenzione del governo, per il tramite dei delegati le organizzazioni che domani sono attesi a Roma.Ad essere ascoltati, saranno infatti i rappresentanti di Federdop Olio, Unione nazionale tra le associazioni di produttori di olive (Unaprol), Consorzio nazionale olivicoltori (Cno), Associazione italiana frantoiani oleari (Aifo) e Unasco. E così, 48 ore prima, si sono dati appuntamento presso il Museo Archeologico di Ugento, i titolari degli stabilimenti di trasformazione (cooperative e privati), anello della filiera olivicolo-olearia che da tempo lamenta la portata dei danni derivanti dall'epidemia del batterio nelle campagna del Salento: «In cinque anni di emergenza - spiega il comitato promotore si è pensato opportunamente alla salvaguardia del comparto agricolo. I passi in avanti fatti sul fronte della deroga al reimpianto, le certezze acquisite per quanto attiene l'avvio dei bandi comunitari e Regionali funzionali allo stanziamento delle risorse per la rinascita delle produzioni e il risanamento paesaggistico, ci consentono oggi di parlare anche del resto. E di mettere, quindi, in evidenza il dramma del comparto della trasformazione, che pure ha contribuito in tutti questi anni ad accrescere la qualità del nostro olio».Premessa, per porre quindi l'accento sulla crisi profonda delle loro aziende: «Molti frantoi sono già stati chiusi, altri faranno la stessa fine da qui a breve. Entro cinque anni rischiano di sparire decine di imprese private e cooperative che hanno consentito alle aziende produttrici locali di compiere uno straordinario salto di qualità, offrendo l'assistenza per la molitura, lo stoccaggio e il confezionamento».Da qui la richiesta, partorita nel corso di un primo incontro al quale hanno preso parte oltre cento frantoiani della provincia di Lecce. Il documento che gli operatori intendono consegnare al ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, pone l'accento sulla necessità di introdurre adeguati incentivi a sostegno delle imprese impegnate a mantenere in vita le loro attività e (sotto forma di rottamazione) a favore di chi viceversa intendesse dismettere gli impianti, non essendo più nelle condizioni di andare avanti.«L'auspicio - spiega il comitato promotore della costituenda associazione dei Frantoi oleari del Salento - è che attorno alle nostre richieste possa maturare una posizione unitaria, di supporto alle azioni del governo centrale e di quello regionale, di concerto con le organizzazioni sindacali di categoria e agricole. Siamo consapevoli di essere una componente fondamentale del settore olivicolo e mai ci metteremmo in contrapposizione con il resto della filiera», il messaggio in calce all'appello.