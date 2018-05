La Regione corre ai ripari e accelera sugli abbattimenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Abbattimenti: è corsa contro il tempo. Il ritorno in Puglia del commissario europeo alla Salute, Vytenis Andriukaitis, che vuole verificare di persona lo stato dell’arte delle misure di contrasto alla xylella fastidiosa per poi decidere se innalzare o meno la zona cuscinetto, ha fatto premere il pedale sull’acceleratore dei tagli in zona contenimento-cuscinetto. Tra ieri e l’altro ieri, nella fascia di territorio compresa tra Ostuni e Cisternino sono stati abbattuti più di cento alberi, tra infetti e non (nell’area cuscinetto, infatti, vanno sradicate anche le piante sane nel raggio di cento metri da quelle malate). Così facendo la Regione spera di riuscire a mantenere gli impegni presi nei mesi scorsi con Bruxelles. Ma per l’Europa quanto fatto finora non basta, giacché il batterio sta guadagnando sempre più spazi.Secondo la Commissione Ue l’Italia non ha fatto abbastanza per impedire la propagazione del contagio. Per questo nei giorni scorsi ha deciso di deferirla alla Corte di giustizia, mandando quindi avanti - con tutto ciò che ne conseguirà in termini di sanzioni - la procedura di infrazione che prima aveva sospeso. «Il calendario di azioni trasmesso dall’Italia - si legge, infatti, in una nota dell’Esecutivo Ue - non è stato ritenuto efficace per garantire l’immediata rimozione degli alberi infetti», come previsto dalla decisione adottata dall’Ue nel 2015. La mancanza di misure adeguate - conclude la nota - aumenta il rischio di un’ulteriore diffusione dell’organismo al di fuori dell’attuale zona delimitata».Quanto deciso dall’Ue, oltre all’infrazione, comporterà anche un innalzamento della zona cuscinetto, da 20 a 30 chilometri, che significa, come già detto, anche tagli di piante non malate nei cento metri da quelle infette. Ma tant’è. Il governo regionale, dal canto suo, si giustifica addebitando i ritardi ai vincoli burocratici, compresi i ricorsi al Tar, che di fatto impediscono di entrare nei campi ed abbattere celermente.