«Basta con chi ostacola le iniziative anti-xylella». Esposto alle procure di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto

«La Procura indaghi su chi mette in giro fake news e chi ostacola le iniziative adottate percontenere il dilagare dell'epidemia di xylella». Il presidente del Cno (ConsorzioNazionale degli Olivicoltori), Gennaro Sicolo, ha presentato un esposto in Procura, a Bari, sulla vicenda dell'epidemiadi Xylella per denunciare la «pubblicazione e diffusione dinotizie false ed infondate tali da turbare l'ordine e lasicurezza pubblica». Sicolo chiede anche l'intervento dellamagistratura affinché si accertino «comportamenti, anche colposied omissivi, diretti o causativi della diffusione di malattie indanno delle piante di olivo con evidente pericolo dipropagazione dell'epidemia stessa con grave danno all'economiarurale olivicola delle zone interessate».Le aziende olivicole potenzialmente interessatedall'epidemia, in base al censimento Istat Agricoltura 2010,sono 196.282, distribuite nelle province di Lecce, Brindisi,Taranto e Bari. Per l'accertamento, delimitazione e contenimentodell'epidemia sono stati assunti fin dal 2014 provvedimentiamministrativi che prevedono l'eradicazione delle piante diulivo colpite dal fenomeno infettivo e l'utilizzo deifitofarmaci. Il Cno denuncia che tali misure, di competenzadella Regione, «stanno trovando ostacolo ed impedimentodeterminati da vere e proprie campagne mediatiche e dimobilitazione con manifestazioni pubbliche, convegni, incontri,presidi, siti internet dedicati, post su social network(facebook), tutte fondate sulla istigazione ad ostacolare lemisure urgenti previste dalla legge e, in particolare,l'ispezione e gli abbattimenti degli ulivi infetti».«Non si può più scherzare sulla pelle di centinaia dimigliaia di famiglie che vivono grazie a questo straordinariopatrimonio olivicolo - commenta Sicolo -. Abbiamo il dovere didifendere in ogni sede il futuro della nostra terra controquesti speculatori e contro chi non è capace di distinguere laverità dalle fake news. I sindaci non si prestino a questacampagna di disinformazione e procedano alle ordinanze perl'applicazione delle misure di contenimento del batterio».Dopo il deposito della denuncia presso la Procura di Bari, neiprossimi giorni il Cno, rappresentato dagli avvocati RobertoToscano e Mariano Fiore, presenterà l'esposto ai magistrati diTaranto, Brindisi e Lecce.