Xylella, in arrivo la Commissione d'indagine alla Regione: indagherà su eventuali responsabilità amministrative

Sarà istituita una Commissione d'indagine interna sulla Xylella fastidiosa per dare entro un anno un primo resoconto sulle eventuali responsabilità amministrative della tragedia che ha colpito gli ulivi pugliesi. È arrivata, infatti, questa mattina la conferma da parte della IV Commissione del Consiglio Regionale della Puglia sulla proposta di legge, a firma Fabiano Amati e sottoscritta anche da altri consiglieri di FdI, Lega e La Puglia Domani.

Il batterio killer

Il batterio ha distrutto negli anni una buona parte degli ulivi pugliesi e sul tema - si legge nella relazione di accompagnamento - fin dal 2013, si sono contrapposti i sostenitori della prova scientifica e i negozionisti.

Uno scontro che ha prodotto gravi ritardi nell'attività di contenimento del batterio, oltre che la sua rapida diffusione.

Le motivazioni

Una ricostruzione storico-fattuale delle eventuali interferenze sull'attività amministrativa generale è fondamentale - secondo i relatori della proposta di legge - «per mettere a punto con maggiore

chiarezza il profilo delle responsabilità e governare sia le attività di contenimento in corso che le politiche di

ricostruzione produttiva e paesaggistica nella parte centro-meridionale della Puglia».

Ricostruire il paesaggio

La Giunta regionale, nei giorni scorsi, aveva dato il via libera al disciplinare per regolare i rapporti tra Regione Puglia, Unione dei Comuni Terra di Leuca e il Comune di Tiggiano, come capofila. Obiettivo: la progettazione e attuazione di azioni sperimentali di recupero dei paesaggi spogli e ormai compromessi dal batterio, con 400mila euro stanziati.