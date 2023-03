Xylella, Confagricoltura chiede un commissario. La Pietra (sottosegretario) apre

"Rigenerazione agricola del Salento post xylella". A Brindisi un convegno organizzato da Confagricoltura. E il presidente nazionale Massimiliano Giansanti chiede al governo l'intervento con la nomina di un commissario straordinario. Era presente Patrizio La Pietra, sottosegretario del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che ha lasciato intravedere un'apertura a questa possibilità. L'idea di un commissario è una proposta concreta e non è escluso che il governo non possa metterla in pratica.