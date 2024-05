«È necessario rivedere le prescrizioni a livello comunitario. Lo scenario è profondamente cambiato». Ne sono convinti i ricercatori che da anni studiano, analizzano e coordinano insieme alla regione Puglia, le misure per contrastare l’emergenza xylella. Un’emergenza ormai da anni non limitata solo al Salento, ma che è diventata una priorità per l’intera regione, anche alla luce delle scoperte su nuovi ceppi (multiplex e fastidiosa fastidiosa) e produzioni agricole a rischio (dopo l’ulivo è allerta massima anche per la viticoltura).

Il dibattito

La comunità scientifica, anche internazionale, si è ritrovata ieri a Bari per l’evento divulgativo “Xylella fastidiosa: quali opportunità dai progetti di ricerca nazionali”. Tra i relatori intervenuti: Donato Boscia, Pasquale Saldarelli (entrambi Cnr), Blanca Landa (Csic- Ias Cordoba), Luisa Torsi (dipartimento Chimica Uniba) e Domenico Bosco (Università di Torino). Anche l’assessore regionale all’agricoltura Donato Pentassuglia, ha partecipato all’evento. Nel corso della giornata sono stati presentati due progetti: “Reach-Xy Research actions for reducing the impact on agricultural and natural ecosystems of the harmful plant pathogen Xylella fastidiosa” finanziato dal governo con la legge di bilancio 2022, è affidato al Cnr che ha organizzato un consorzio con 17 partner e 21 gruppi di ricerca prevalentemente nazionali con la partecipazione di due gruppi europei e Omibreed “Caratterizzazione e valorizzazione dell’agrobiodiversità attraverso approcci multiomici e di next generation breeding per la resistenza a Xylella fastidiosa” incentrato sulla resistenza genetica della xylella. Sono stati presentati anche altri progetti in cui il Cnr è partner (ma non coordinatore), finanziati dal masaf e dalla Ue. Un convegno per fare il punto sullo stato dell’arte del contrasto all’emergenza fitosanitaria, ma anche l’opportunità di un confronto tra gli stessi ricercatori su quelle che sono le strategie su cui lavorare per il futuro. Strategie per le quali è necessaria una piena condivisione anche a livello europeo.

«Quello che sta emergendo riguarda un aspetto molto importante. La normativa – spiega Boscia – che aveva un senso 10 anni fa che faceva di ogni erba un fascio, mettendo sullo stesso piano e con le stesse prescrizioni indipendentemente dalla sottospecie o dal ceppo oggi è da rivedere profondamente perché forse non ha più senso. In particolare non si può continuare a mettere sullo stesso piano un focolaio di “multiplex” o con uno di “pauca” perché nel primo caso le misure così severe che hanno un senso in certe situazioni particolari in altre potrebbero invece causare danni con le misure stesse anche superiori a quelle che causerebbe il batterio». Da qui l’esigenza secondo la comunità scientifica di rafforzare un confronto, già aperto a livello comunitario, per valutare eventuali modifiche alle prescrizioni messe a punto quasi 10 anni dopo la scoperta dei primi ulivi infetti in provincia di Lecce. «Come è stato anticipato ieri in parte questa esigenza - spiega lo stesso ricercatore- è stata recepita dal comitato fito-sanitario europeo che ha avviato il dibattito su una profonda rivisitazione della normativa». C’è un altro elemento attenzionato ieri nel corso dei lavori del convegno: anche i recenti ritrovamenti di piante di vite positive alla xylella fastidiosa fastidiosa in provincia di Bari sono emersi per una particolare attività di monitoraggio avviata in Puglia. «Oltre la multiplex, la fastidiosa fastidiosa è la sottospecie che potenzialmente potrebbe essere molto pericolosa per la viticoltura, cosa che stiamo cercando di scongiurare con la caratterizzazione che è in atto. Il fatto che stiano emergenze queste situazioni altro non è – afferma Boscia - che la risultante di uno sforzo e di un programma di sorveglianza che sta facendo il “Sistema fitosanitario Puglia».

Si tratta dell’azione integrata di Regione, con autorità fitosanitaria dei vari centri ed enti di ricerca (Cnr, università pugliesi, Istituto agronomico mediterraneo, l’istituto Basile- Caramia di Locorotondo e Arif). «Tutti insieme come una squadra stanno facendo un programma che rappresenta un “unicum” a livello mondiale che può essere utilissimo per l’intera comunità europea, scientifica e tecnica, perché sta dando – afferma il ricercatore - una mano a chiarire quale è la reale situazione della xylella fastidiosa intesa come batterio in senso generale a livello europeo». Coinvolgimento del mondo della ricerca che può essere così un modello per chi tra qualche anno, in altre parti del mondo si troverà a contrastare gli effetti del batterio. «Se noi prendiamo solo la specie xylella fastidiosa senza stare a distinguere tra le varie sottospecie sta venendo fuori che questa è molto più presente e diffusa di quanto si pensasse fino a qualche anno fa. In molte situazioni è poco impattante o semi-latente. Tranne purtroppo – conclude Boscia - situazioni particolari, e quindi combinazioni epidemiologiche particolari che invece in alcuni casi, nella minoranza, possono portare a situazioni dannose se non disastrose come l’ulivo in Salento».

