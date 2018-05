Xylella, addio alla task force fonte di polemiche. Nasce un tavolo tecnico-scientifico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BARI - Nelle intenzioni di chi ne decise l'insediamento avrebbe dovuto rappresentare un passo in avanti nella lotta alla xylella. In realtà è servita a ben poco e secondo molti avrebbe generato più polemiche che interventi concreti. E' la task force sulla xylella, istituita dalla Regione quando ancora il batterio degli ulivi era lontano dalle campagne del Brindisino e del sud Barese. All'unanimità il Consiglio regionale della Puglia ha approvato un ordine del giorno unitario sulla questione della Xylella, diretto tra l'altro ad ottenereinterventi normativi speciali e risorse finanziarie necessarieper garantire la sostenibilità delle azioni di contenimento edi eradicazione. Tra i principali punti, oltre la richiesta di agevolarel'applicazione immediata delle misure fitosanitarie, c'è larichiesta al Governo nazionale di opporsi in ogni sede allamodifica dei confini delle aree infette approvata dal Comitatofitosanitario europeo e c'è anche l'impegno a superare la fasedella task force regionale con l'attivazione di uno specificotavolo tecnico-scientifico permanente sulla Xylella.