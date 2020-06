World ranking, l'Università di Bari risale di 16 posizioni e raggiunge il 406esimo posto tra le migliori al mondo

Ultimo aggiornamento: 19:49

La diciassettesima edizione del QS World University Rankings, la classifica universitaria globale più consultata al mondo, include 36 università italiane: due in più rispetto alla precedente. Il Politecnico di Milano (137esimo) guadagna dodici posizioni e si conferma per il sesto anno consecutivo la prima Università Italiana, ottenendo il proprio risultato migliore e il secondo miglior risultato nazionale di tutte le edizioni.La statunitense Harvard domina la classifica, seguita dal MIT, Massachusetts Institute of Technology. L'Università di Bologna sale al 160mo posto, un salto in avanti di diciassette posizioni; La Sapienza - Università di Roma scala trentadue posizioni e rientra di nuovo tra le top 200, conquistando il 171esimo posto. Il Politecnico di Torino avanza di ben quaranta posizioni, e ora occupa il 308esimo posto. Per sedici Università italiane la posizione è invariata rispetto allo scorso anno; tredici Università nazionali salgono in classifica, tre scendono e quattro sono new entry.Tra le pugliesi, l'Università di Bari è la prima: risale di ben 16 posizioni, piazzandosi al 405esimo posto a fronte del 421esimo dell'anno scorso. E, inoltre, si classifica 16esima a livello nazionale su 60 università valutate. Lo comunica UniBa il cui rettore,, commenta: «Il risultato, esito dell'impegno di tutte le componenti del nostro Ateneo, ci riempie di soddisfazione. Oggi più che mai la grande difficoltà per il Paese trova nei comportamenti virtuosi la risposta migliore. Ricerca e formazione sono al centro di ogni azione per lo sviluppo del Paese». L'Università del Salento si piazza, invece, al 737esimo posto.Nella classifica Cwur, che prende in considerazione le 20mila università più importanti al mondo, l'Ateneo barese guadagna posizioni in base a un ranking che analizza periodicamente indicatori quali la qualità dell'istruzione, l'occupazione dei laureati, la qualità dei dipartimenti, anche in relazione all'ambiente di apprendimento e ai risultati della ricerca.