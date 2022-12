Wiki loves monuments, conclusa l'edizione pugliese del contest fotografico. Vince la pioggia colorata

È proprio una delle passeggiate di Bari la protagonista della foto vincitrice dell’edizione pugliese di Wiki Loves Monuments, il più grande concorso fotografico al mondo organizzato dalle comunità dei progetti Wikimedia in diverse parti del mondo. L’edizione regionale della Puglia in questo 2022 ha registrato il caricamento di 1.838 foto, tra queste sono stati 960 i monumenti fotografati in ben settanta enti e comuni della regione.

La premiazione



Nella cornice di uno dei più suggestivi palazzi di Bari, che ospita oggi la sede della città metropolitana, sono stati presentati e premiati i vincitori dell’edizione 2022 del concorso regionale. Attrezzatura tecnica e cataloghi contenenti le foto vincitrici delle edizioni passate, questi sono stati i premi consegnati dai volontari di Wikimedia Italia, colonna portante dell’iniziativa locale, presenti alla premiazione.



La pioggia colorata (Bari) - primo posto



Primo posto alla foto La pioggia colorata, una nostalgica foto di Giuseppe Lorusso – che si aggiudica anche l’ottavo posto – dove cattura il lungomare Imperatore Augusto di Bari durante una giornata piovosa.

La chiesa di San Matteo (Lecce) - secondo posto

La medaglia d’argento spetta alla Chiesa di San Matteo, uno scatto di Alfonso Piccarreta in bianco e nero che unisce nostalgia e innovazione nella città di Lecce, Piccareta si aggiudica anche una menzione speciale della giuria per il Teatro romano di Lecce.

Il tramonto sulla cattedrale (Trani) - terzo posto

Il terzo posto va a Sergio Santamaria con il Tramonto sulla cattedrale di Trani, un quadro dai colori pastello. Lo stesso Santamaria si aggiudica anche il quarto e il quinto posto.

Gli altri scatti in top ten



La sesta posizione va invece alla foto panoramica del Castel del monte la corona di Puglia di Domenico Belfiore, seguita all’ottavo posto dalla Torre di Torre Specchia Ruggeri di Raffaele Martano. Teodoro Savina firma la scatto che si posiziona come nono classificato, con una foto raffigurante il Castello Alfonsino in una cornice naturale. Mentre la fortezza Svevo-Angioina di Lucera immortalata da Francesca Conte si aggiudica il decimo posto.



Cos’è Wiki Loves Monuments



L’edizione italiana di Wiki Loves Monuments si svolge online, ogni settembre dal 2012, in contemporanea con altri 93 Paesi: si tratta del più grande concorso fotografico del mondo che coinvolge fotografi professionisti e amatoriali per documentare i monumenti italiani su Wikipedia e sui progetti fratelli. Dalla sua prima edizione, il concorso ha contribuito a documentare milioni di monumenti, con oltre 2,7 milioni di immagini caricate da più di 100.000 partecipanti. L’edizione italiana si conferma un prezioso strumento collaborativo di documentazione digitale dei monumenti: dal 2012, oltre 8.750 partecipanti hanno caricato su Wikimedia Commons più di 180.000 fotografie, scegliendo tra oltre 22.000 monumenti e beni culturali fotografabili. Amministrazioni pubbliche, enti culturali e religiosi, proprietari privati e un gran numero di volontari sono i veri pilastri dell’iniziativa.