Volturara, la roccaforte di Conte: ha vinto con l'85% dei seggi

A casa sua, non è passato nessuno. Giuseppe Conte, nella sua Volturara Appula, ha preso l'85% dei voti alla Camera dei Deputati e l'81% al Senato, con il Movimento 5 Stelle. Hanno votato appena 215 persone, in un paese con 416 abitanti, in provincia di Foggia. Sono 183 coloro che hanno scelto il M5S, mentre al centrodestra sono andati 23 voti. Il Pd ha preso appena due voti.

La campagna elettorale tra la gente

A Volturara Appula Giuseppe Conte ci era tornato anche per la campagna elettorale. Quasi come fosse un passaggio obbligato, un ritorno a casa prima di ripartire. Lì, per altro, aveva ricevuto una maglietta del Foggia (firmata dal gruppo locale di tifosi), e il messaggio più frequente per l'ex Premier era: "Salutami tuo padre". C'è una roccaforte gialla in Puglia, piccola ma dove Conte è nato passa solo lui.