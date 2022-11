È sempre più difficile e costoso volare in giornata lungo la tratta Brindisi-Roma. Un problema serio e complesso che da qualche tempo colpisce in maniera evidente chi è costretto, magari senza avere la possibilità di programmare il volo per tempo, a raggiungere la Capitale per qualsivoglia impegno professionale, lavorativo se non già di carattere sanitario o necessario per risolvere incombenze sorte all’improvviso.

I Disagi

Del resto, sono stati sempre molti i “pendolari” che nel volgere di un giorno hanno avuto la comodità di decollare dall’“ Aeroporto del Salento”, atterrare in un’altra località italiana, sbrigare le loro faccende e far ritorno a fine giornata. Una possibilità che oggi più che mai appare negata a chi debba dirigersi verso la Capitale, tra costo esoso dei biglietti, orari complicati da combinare e che non risultano utile: il risultato è che le difficoltà sono tante e il viaggiatore è scoraggiato dalla impossibilità di organizzare all’ultimo momento un volo lowcost. Se è vero che anche nel caso di voli organizzati da compagnie differenti da Ita Airways l’esborso rimane notevole.

Basta, per esempio, una simulazione di prenotazione attivata su Skyscanner, motore di ricerca internazionale di voli, senza finalità di vendita, che permette agli utenti di navigare tra i prezzi e le destinazioni delle offerte di volo e di confrontare le diverse offerte disponibili, per mettere in risalto la problematica. Inserita quella di oggi come data di partenza e rientro per un solo viaggiatore adulto, ecco partire alla ricerca di un biglietto di andata e ritorno sulla tratta compresa tra Brindisi e l’aeroporto “Leonardo Da Vinci” a Fiumicino , dove atterranno gli aerei partiti dall’aeroporto salentino. Il portale offre una serie di soluzioni per la giornata odierna, tutte accomunate dal fatto di essere a Roma nel primo pomeriggio e quindi non avendo la possibilità di sfruttare nulla della mattinata.

Gli Orari

La prima offerta comparsa sulla pagina internet di Skyscanner è quella da 233 euro di Ita Airways: partenza da Brindisi alle 11.10, arrivo 70’ più tardi e rientro programmato tra le 17.20 del decollo e le 18.30 dell’atterraggio. Giusto il tempo, forse, di arrivare a Roma e prendere un caffè. Sempre marcato Ita Airways, confermato l’orario della partenza da Brindisi, è il rientro programmato con decollo da Fiumicino alle 20.20 e atterraggio in Salento alle 21.35. La questione non migliora se l’idea è quella di raggiungere la Capitale nella giornata di domani con il desiderio di trascorrervi la giornata di festa. Anzi, le difficoltà sembrano aumentare, così come lievitano i prezzi della prenotazione. Nessuna possibilità di arrivo in aeroporto prima delle 12.20. Decollare da Brindisi alle 11.10 per riatterrarvi alle 19.35, voli Ita Airways, verrebbe a costare non meno di 649 euro: qualora il rientro si volesse programmare con arrivo a Brindisi alle 23.50 su aeromobile Ryanair la spesa calerebbe a 493 euro. Altra possibilità completata tutta dalla compagnia irlandese prevede partenza dall’”Aeroporto del Salento” alle 12.10, arrivo a Fiumicino alle 13.25 con il volo di ritorno compreso tra le 22.35 e le 23.50 e costo complessivo fissato a 396 euro. Qualora in questo caso si volesse anticipare il rientro con Ita Airways con partenza da Fiumicino alle 18.25 di domani si spenderebbero almeno 557 euro totali. Sei le combinazioni di voli andata e ritorno tra Brindisi per la giornata di lunedì. Con le solite problematiche legate alla mancanza di un servizio che permetta di atterrare a Roma nella prima mattinata e il costo del biglietto “impazzito”. Ryanair offre la combinazione tra un decollo brindisino alle 10.35 e l’arrivo a Fiumicino 75’ dopo, con ripartenza alle 21.05 a 294 euro: il rientro potrebbe essere posticipato alle 22.50 con Ita Airways spendendo in tutto 291 euro. Il prezzo arriva a 564 euro se si sceglie il pacchetto con partenza da Brindisi alle 11.10 e rientro definitivo alle 22.50 con i quattro voli targati Ita Airways. Anticipando l’atterraggio in Salento alle 22.20 con Ryanair il costo complessivo è di 567 euro. Una “passeggiata” con la compagnia italiana compresa tra le 11.20 della partenza dal Salento e le 18.30 del rientro costa qualcosa come 796 euro. Partire verso Roma alle 10.35 con Ryanair e rientrare a Brindisi con Ita alle 18.30 comporta invece una spesa di 526 euro.