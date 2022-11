Sgarbi: «In Puglia paesaggio devastato. Pale eoliche e pannelli? Nelle zone industriali»

Vittorio Sgarbi, sottosegretario al Ministero della Cultura, a difesa dei paesaggi. «Pannelli solari e pale eoliche si dovrebbero installare negli spazi industriali», scrive. E fa riferimento esplicito alla Puglia, "devastata nel paesaggio". Tramite un post su Facebook la polemica parte dal noto uomo di cultura.

Il post

«Il riferimento alla bellezza è un tema importante in un tempo in cui essa è così fortemente minacciata, per il Paesaggio che è il primo tema a cui mi sono applicato con la sensazione della sconfitta, devastato da pannelli fotovoltaici e pale eoliche che potrebbero benissimo essere collocati negli spazi industriali o sopra architetture come la Nuvola. Noi stiamo perdendo bellezza ogni giorno. Gli artisti che hanno con la 'Land Art' indicato la tutela del paesaggio dovrebbero mettersi in marcia per impedire che Bolsena, la Tuscia, la Sicilia, la Puglia siano devastate nel loro Paesaggio».