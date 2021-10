Post Covid, è emergenza liste d'attesa: sino a un anno per una colonoscopia. Una chance dal Pnrr

Oltre due mesi di attesa per una prima visita gastroenterologica con codice di “urgenza” da effettuarsi entro il limite massimo dei tre giorni dalla prenotazione. E 55 giorni per una mammografia. Per una colonoscopia “programmata”, invece, l’attesa può superare i 12 mesi. E nella sola settimana dal 12 al 16 luglio, a fronte di 1.965 richieste di esami specialisti urgenti presentate ai Cup pugliesi, solo 619 sono state programmate entro le 72...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati